بايدن يستكشف حدود سلطته في إغلاق الحدود الجنوبية دون إذن من الكونجرس

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارته تستكشف ما إذا كانت لديه سلطة إغلاق الحدود الجنوبية دون إذن من الكونجرس.

وأوضح بايدن في مقابلة مع تلفزيون يونيفيجن: "نحن ندرس ما إذا كانت لدي هذه السلطة أم لا".

وبحسب موقع أكسيوس، يجري وصف اتخاذ إجراءات تنفيذية على الحدود داخليا على أنه "الخيار النووي". لكن من الواضح أنه لا يزال مطروحا على الطاولة.

وفي حين انخفض عدد معابر المهاجرين خلال الجزء الأول من العام، يدرك مسؤولو بايدن أن لديهم مشكلة سياسية بشأن الحدود والهجرة.

وقال بايدن: "يقترح البعض أنه يجب علي المضي قدما وتجربة الأمر".

كان بايدن واضحا في أنه لم يتخذ قرارا نهائيا ، مضيفا أنه "لا يوجد ضمان" بأن لديه القدرة على اتخاذ إجراء على الحدود دون تشريع من الكونجرس.