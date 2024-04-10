كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن الواجهة المحتملة للمدافع الإسباني سيرجيو راموس في الموسم الجديد، بعد نهاية عقده مع ناديه الحالي إشبيلية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد راموس مع ناديه إشبيلية الإسباني بنهاية الموسم الجاري، ويحق للاعب الانتقال لأي نادٍ في فترة الانتقالات الصيفية القادمة مجانا.

ووفقًا لـ شبكة «ريليفو» الإسبانية، فإن راموس يرغب في الانتقال إلى الدوري الأمريكي في الموسم القادم، مشيرة إلى رغبة اللاعب في الرحيل عن إشبيلية.

وأضافت الشبكة الإسبانية أن وكيل أعمال راموس سافر إلى الولايات المتحدة في الأيام الماضية، للتفاوض مع مسؤولي عدد من الأندية هناك.

وأتمت شبكة ريليفو أن عائلة راموس تفضل الانتقال إلى الولايات المتحدة، برغم أن اللاعب الإسباني سيحصل على راتب أقل مما قد يحصل عليه في دوريات أخرى.