زيلينسكي ينتقد مجددا نقص إمدادات الأسلحة الغربية

أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا عن أسفه لنقص إمدادات الأسلحة من الغرب في الحرب ضد الغزو الروسي.

وقال زيلينسكي، الذي كان في خاركيف في شرق أوكرانيا يوم الثلاثاء، في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية وغيرها من وسائل إعلام شركة أكسل سبرينجر: "شركاؤنا لديهم أسلحة معينة نحتاجها اليوم من أجل البقاء. وأنا ببساطة لا أفهم لماذا لا نحصل على هذه الأسلحة".

وكان زيلينسكي قد دعا مرارا في الآونة الأخيرة إلى توفير المزيد من منظومات الدفاع الجوي والذخيرة.

وزار زيلينسكي منطقة خاركيف، التي تعرضت لهجمات روسية، لتوضيح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة ومشاكل في إمدادات الطاقة. وفقا للمقابلة مع فيلت وبوليتيكو وبيزنس إنسايدر وأونت ، أوضح أيضا أنه لا يزال يأمل في الحصول على صواريخ كروز الألمانية بعيدة المدى من طراز "توروس".

ورفض المستشار الألماني أولاف شولتس ومجلس النواب (بوندستاج)، تسليم نظام أسلحة توروس.

وقال زيلينسكي: "بقدر ما أفهمها، يقول المستشار إن ألمانيا ليست قوة نووية وإنها أقوى نظام أسلحة في ألمانيا"، ويبدو أنه يشير إلى أن الرفض الألماني لشحنات توروس مرتبط بالتهديدات النووية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتردد أن زيلينسكي أكد أن أوكرانيا تخطط لهجوم مضاد جديد لتحرير أراضيها التي تحتلها روسيا. ويتطلب ذلك المزيد من الأسلحة، وخاصة من الولايات المتحدة.

ويتوقع الرئيس الأوكراني أيضا أن يزور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي يسعى لإعادة انتخابه في وقت لاحق من هذا العام، أوكرانيا قريبا. ووافق ترامب على دعوة، إلا أنه لم يتم تحديد موعد.

وصرح زيلينسكي مرارا بأنه بدون مساعدة من الغرب، ستواجه أوكرانيا الهزيمة في الحرب. وقال في المقابلة أيضا إنه لا يزال يريد البقاء في البلاد في حالة الفشل الوشيك.

وأردف: "لا أستطيع مغادرة بلدي. تحت أي ظرف من الظروف".