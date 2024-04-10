العاملون في مجال الكيماويات بألمانيا يطالبون برفع الأجور بنسبة 7%

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يطالب العاملون في نقابة للعاملين بقطاع الكيماويات بألمانيا بزيادة الأجور بنسبة 7% والحصول على مزايا أفضل، وذلك قبل إجراء مفاوضات جماعية مع قيادة القطاع المهم في البلاد.

وكانت اللجنة المكلفة بالمفاوضات التابعة لنقابة " إي جي بي سي إي" التجارية، التي تمثل 585 ألف يعملون في قطاع الصناعات الكيماوية والدوائية، قد مررت قرارا بالمطالب اليوم الأربعاء.

ومن المقرر بدء مفاوضات على مستوى القطاع في تسع مناطق تفاوض جماعية الأسبوع المقبل.

ويعد قطاع الكيماويات واحد من أهم القطاعات في الاقتصاد الألماني. وقد حذر مسؤولو القطاع من أنه يواجه أزمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع المبيعات.