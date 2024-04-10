رئيس وزراء بريطانيا: لن نسمح لمحاكم أجنبية بعرقلة خطط ترحيل مهاجرين إلى رواندا

قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن المملكة المتحدة لن تدع المحاكم الأجنبية تعرقل خططها لترحيل مهاجرين إلى رواندا، كما أضاف: "لقد فاض الكيل"، مما يشير إلى أن رئيس الوزراء يدرس عضوية بريطانيا الحالية في المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء، أن سوناك قال في إذاعة " ال بي سي "اليوم لدى سؤاله عما إذا كان المحافظون الحاكمون قد يفكرون في احتمالية الخروج من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان "لن أدع محكمة أجنبية تعرقل قدرتنا على إرسال المهاجرين إلى رواندا".



وأضاف: "لقد اتخذنا خطوات منطقية. لقد عملنا بكد. وقمنا بتخفيض الأعداد. قمنا بفعل كل شيء بصورة صحيحة. قمنا بتمرير قوانين جديدة في البرلمان، لقد تعاملنا مع مخاوف الجميع، ولكن في هذه المرحلة لقد فاض الكيل".

وكان سوناك يتحدث في ظل تكهنات بأنه قد يدفع المحافظين إلى الانسحاب من المعاهدة الأوروبية لحقوق الانسان من أجل ضمان أن تتمكن بريطانيا من ترحيل المهاجرين.