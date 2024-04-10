قال الفنان عمرو يوسف، إنه سعيد بتقديم شخصية إسماعيل في فيلم «شِقو»، معربًا عن أمنياته بأن يُعجب العمل الجمهور.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «et بالعربي»، مساء الأربعاء: «الأكشن اللي في شقو متعملش قبل كده، شخصية إسماعيل (التي يلعب دورها) ملاكم، والمخرج كريم السبكي ملاكم، فهو طلع عيني الحقيقة، لكن النتيجة جميلة جدا».

ولفت إلى أن المخرج كان حريصًا على تصوير مشاهد المعارك والأكشن دون توقف، معقبًا: «شغل مهلك لكن النتيجة عاجبانا كلنا، وأهم حاجة إنها تعجب الناس كلها».

وأشاد بأبطال العمل، قائلًا: «كلهم أخواتي وحبايبي وأصحابي، وعلى رأسهم يسرا، اللي منورانا في الفيلم وعاملة دور جديد عليها جدا ومبهر».

وأشار إلى أنه سعيد بالتعاون مع أصدقائه، مضيفًا: «دول الناس اللي بقابلهم برا الشغل طول الوقت وبنحب نخرج ونتقابل مع بعض، لولا المحبة اللي بيننا كلنا، بما فينا كريم السبكي، الفيلم كان هيكون أصعب بكتير».

وأعرب عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد ممدوح، مختتمًا: «هو من أهم الممثلين في مصر والوطن العربي، أنا سعيد وفخور بصديقي الممثل المهم واللي ديمًا بستمتع معاه بالشغل».

فيلم «شقو» من بطولة: عمرو يوسف ومحمد ممدوح وأمينة خليل ويسرا ودينا الشربيني وعباس أبوالحسن ووليد فواز ومحمد جمعة، وتأليف وسام صبري، والفيلم مأخوذ عن عمل أدبي، ومن إخراج كريم السبكي.