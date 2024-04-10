حاكم دلهي: التعرض لتلوث الهواء يؤثر سلبا على الصحة العقلية

قدمت حكومة دلهي مذكرة للمحكمة الوطنية الخضراء تفيد بأن التعرض للهواء الملوث يؤثر سلبا على الصحة العقلية في الهند، مما يؤدي إلى شعور بالحزن وصعوبات إدراكية وانخفاض القدرة على مواجهة مصاعب الحياة، حسبما ذكرت وكالة "برس ترست أوف إنديا" اليوم الثلاثاء.

وطلبت المحكمة إجابات من هيئات مختلفة بما في ذلك حكومة دلهي ومجلس مكافحة التلوث المركزي في وقت سابق، بعد ملاحظة أن "الجانب النفسي" من آثار انخفاض جودة الهواء في العاصمة الوطنية يتطلب تحليلا.

وقال براكاش شريفاستافا رئيس المحكمة الوطنية الخضراء إن وزارة الصحة بحكومة دلهي قدمت ردها مبرزة دراسات مختلفة تظهر الآثار السلبية لتلوث الهواء على الصحة.

في نوفمبر الماضي ، صدرت أوامر بإغلاق بعض المدارس ليومين بسبب وصول مؤشر جودة الهواء إلى مستوى "خطير" في عدة مناطق في العاصمة الهندية.

وتراوح مؤشر جودة الهواء حول 480 في بعض محطات الرصد في دلهي.

ويعتبر مؤشر جودة الهواء من صفر إلى 50 جيدا، وإذا تراوح ما بين 400 إلى 500، فإنه يؤثر سلبا على الأصحاء بينما يشكل خطرا على المصابين فعلا بالأمراض.