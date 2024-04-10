رودري عن مواجهة ريال مدريد: سنكرر سيناريو الموسم الماضي على ملعب الاتحاد

أكد رودري، لاعب وسط مانشستر سيتي، أنه بحاجة للحصول على راحة، وسط سعي فريقه لتحقيق إنجاز الثلاثية للموسم الثاني على التوالي.

ويعد اللاعب الإسباني، الذي لم يخسر في آخر 60 مباراة مع فريقه ومنتخب بلاده على مدار أكثر من عام، ركيزة أساسية في صفوف مانشستر سيتي.

ولكن بدا رودري مجهدا خلال التعادل المثير مع ريال مدريد بنتيجة 3/3 أمس الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا.

وقال نجم مانشستر سيتي في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء البريطانية(بي أيه ميديا) "بإمكان كل منا أن يقدم أداء أفضل، حتى أنا، ولكن بصراحة علينا أن نحصل على راحة".

وأضاف "أنا بالفعل بحاجة لراحة، ودعونا نرى ما سيحدث، يجب التأقلم على الموقف الحالي، ونخطط بالفعل بشأن الراحة".

ويمكن لبيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن يجري تعديلات على التشكيل الأساسي عندما يواجه لوتون تاون المهدد بالهبوط يوم السبت المقبل في الدوري الإنجليزي، قبل مواجهة ريال مدريد مجددا يوم الأربعاء المقبل في إياب دور الثمانية.

وقال رودري إن مانشستر سيتي بإمكانه تكرار سيناريو الموسم الماضي، عندما تعادل في البرنابيو وفاز بنتيجة 4/0، على ريال مدريد إيابا في ملعب الاتحاد.

واختتم تصريحاته "التعادل في مدريد نتيجة جيدة، ولكن بالتأكيد المهمة لم تحسم بعد، نعلم أننا أقوياء على ملعبنا، فإذا ظهرنا بنفس مستوانا في أول 20 أو 30 دقيقة بالشوط الثاني في مدريد، سيواجه ريال مدريد صعوبات عديدة على ملعبنا".