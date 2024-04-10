بايدن يقول إنه يراقب نتنياهو بعد حديثهما الصريح عن أحوال المدنيين في غزة

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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه وجه رسالة "صريحة ومباشرة" إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن تحسين أوضاع المدنيين في غزة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن بايدن قوله خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا: "سنرى ما سيفعل فيما يتعلق بالوفاء بالالتزامات التي قطعها لي".

كما دعا بايدن إلى تبني مقترح خاص بهدنة لمدة ستة أسابيع مقابل الإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس، قائلا إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالعمل على الإفراج عنهم.

وتابع بايدن "لن نتوقف حتى يتم الإفراج عنهم".

كما دعا الرئيس الأمريكي اليوم الأربعاء إسرائيل إلى فتح معبر إضافي والسماح بدخول المزيد من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة المدمر.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، عن خطة زيادة توصيل المساعدات لقطاع غزة لتصل إلى 500 شاحنة يوميًا.