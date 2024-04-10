البرلمان الأوروبي يقر ميثاق الهجرة واللجوء

أقر البرلمان الأوروبي بأغلبية 301 صوتا مقابل 272 وامتناع 46 عن التصويت، جميع نصوص ميثاق الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، في جلسة عامة مصغرة انعقدت اليوم الأربعاء في بروكسل.

وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، مارجريتيس شيناس: "بعد ما يقرب من 10 سنوات من العرقلة، اعتمد البرلمان هذه الاتفاقية، وهي ثورة كاملة في قوانين الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة".

وتابع: "لقد تم الأمر، ستدير أوروبا الهجرة بطريقة منظمة، وفقًا لشروطنا".

وحسب وكالة آكي الإيطالية للأنباء، يتضمن الميثاق نصوصا على رأسها إجراءات مشتركة للحماية الدولية على المستوى الأوروبي، الاستجابة لحالات الأزمات والقوة القاهرة، إدارة اللجوء والهجرة، إجراءات فحص وإعادة إلى الوطن على الحدود، إطار أوروبي لإعادة التوطين، تحديد قواعد منح الحماية الدولية.