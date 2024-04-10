الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية صباح العيد: أمطار خفيفة شمال الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاضطرابات الجوية الحالية هي ظاهرة طبيعية ناتجة عن تغيرات درجات الحرارة بين النهار والليل خلال فصل الربيع.
وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إلى أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا قد تسبب في هطول أمطار ورياح نشطة وانخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء مصر خلال الساعات الماضية.
ونوهت أن المنخفض الجوي سيبدأ في الضعف تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بحيث يتجه نحو شرق مصر وبلاد الشام، مؤكدة أن تأثير المنخفض سيظل ضعيفًا على بعض المناطق الشرقية من السواحل الشمالية، مثل مدن القناة، مع فرص هطول أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري؛ لن تؤثر على الأنشطة اليومية.
وبشرت «غانم» ببدء تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية ابتداءً من الأربعاء، لا سيما مع تقدم ساعات النهار، بالتزامن مع انخفاض سرعة الرياح، لافتة أن درجات الحرارة في أول أيام عيد الفطر ستكون 26 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، ليصبح طقسا ربيعيا دافئا.
وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الليل، خاصة في فترة الفجر والصباح الباكر، ناصحة بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الصباح الباكر والليل، خاصة مع توجه المصلين إلى المساجد لأداء صلاة العيد.