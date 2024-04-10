الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية صباح العيد: أمطار خفيفة شمال الوجه البحري

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن الاضطرابات الجوية الحالية هي ‏ظاهرة طبيعية ناتجة عن تغيرات درجات الحرارة بين النهار والليل خلال فصل الربيع.‏



وأشارت خلال تصريحات لبرنامج «التاسعة» مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر شاشة القناة «الاولى» ‏بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء، إلى أن منخفضًا جويًا في طبقات الجو العليا قد تسبب في هطول أمطار ورياح ‏نشطة وانخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء مصر خلال الساعات الماضية.‏



ونوهت أن المنخفض الجوي سيبدأ في الضعف تدريجيًا اعتبارًا من اليوم الأربعاء، بحيث يتجه نحو شرق مصر ‏وبلاد الشام، مؤكدة أن تأثير المنخفض سيظل ضعيفًا على بعض المناطق الشرقية من السواحل الشمالية، مثل ‏مدن القناة، مع فرص هطول أمطار خفيفة على شمال الوجه البحري؛ لن تؤثر على الأنشطة اليومية.‏



وبشرت «غانم» ببدء تحسن ملحوظ في الأحوال الجوية ابتداءً من الأربعاء، لا سيما مع تقدم ساعات النهار، ‏بالتزامن مع انخفاض سرعة الرياح، لافتة أن درجات الحرارة في أول أيام عيد الفطر ستكون 26 درجة مئوية ‏على القاهرة الكبرى خلال فترة النهار، ليصبح طقسا ربيعيا دافئا.‏



وحذرت من انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الليل، خاصة في فترة الفجر والصباح الباكر، ناصحة ‏بارتداء الملابس الخريفية خلال فترات الصباح الباكر والليل، خاصة مع توجه المصلين إلى المساجد لأداء صلاة ‏العيد.‏