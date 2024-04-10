رفع درجة الاستعداد القصوى بصحة قنا استعدادا لعيد الفطر

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وجه الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، بفرض حالة الاستعدادات القصوى بكافة المستشفيات التابعة لمديرية الصحة سواءًا المستشفيات العامة، المركزية والنوعية استعدادًا لعيد الفطر المبارك.

وأشار بدران إلى خطة مديرية الصحة خلال أيام عيد الفطر المبارك من حيث توافر الفرق الطبية بالاستقبال والأقسام المختلفة بالمستشفى وجاهزية المعامل والتحاليل وتوافر أرصدة كافية من فصائل الدم المختلفة.

وأكد توافر أدوية الطوارئ والمستلزمات والأمصال المختلفة بالاستقبال.

وأشار إلى تأكد المستشفيات من وجود النوبتجية من الأطباء والتمريض والفرق المعاونة بالمستشفيات طوال أيام العيد، التأكيد على نظافة المستشفيات ومكافحة العدوى بها.