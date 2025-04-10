السوداني: العراق قلق من التدخل الأجنبي في سوريا

أكد رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، أن الأمن في سوريا مهم بالنسبة للعراق وأن الاستقرار والإزدهار في البلدين مرتبطان بالأمن فيهما وفي المنطقة.

وأبدى رئيس الحكومة العراقية خلال لقائه عدداً من مديري مراكز البحوث والدراسات في سوريا الذين حضروا إلى العراق بدعوة من المجموعة العراقية للسياسات الخارجية" قلق العراق من التدخل الأجنبي في سوريا، وتواجد قوات الكيان الغاصب على الأرض السورية"، حسبما أفاد بيان للحكومة العراقية.

وجدد السوداني موقف "العراق بالوقوف إلى جانب وحدة الأراضي السورية ورفض التدخل الخارجي، و أنّ المصلحة تكمن في ما يختاره الشعب السوري" .

وذكر السوداني "أنّ التشابك والتقارب بين العراق وبلاد الشام يمتدّ في مختلف الأطر الاجتماعية والثقافية والاقتصادية ووجوب البحث والاهتمام بقضايا الهوية الوطنية الجامعة لكل السوريين، وكل ما يعزز الاستقرار والمساواة والسلم الأهلي".

وشدد على" أهمية العمل ضمن مؤسسات العدالة الاجتماعية والتوجه نحو تعضيد عمل هذه المؤسسات لتعزيز الهوية السورية، والعمل من أجل بناء المؤسسات وتجاوز السلبيات، وألا تكون الأفكار أسيرةً لحوادث الماضي".