الاحتجاجات المناهضة للحكومة تعود إلى هونج كونج مع تراجع كورونا

اندلعت الاحتجاجات في أنحاء هونج كونج اليوم الأحد، حيث تجمع العشرات في مراكز التسوق للتعبير عن غضبهم إزاء الحكومة ورجال الشرطة، الذين يقول المحتجون إنهم يسيئون استخدام قواعد التباعد الاجتماعي لتقييد الحريات المدنية.

وأحبط حضور كثيف للشرطة مسيرة استقلال هونج كونج التي دعا إليها محتجون عبر الإنترنت. ومع ذلك، شارك العشرات من الأشخاص الذين يرتدون الكمامات في الاحتجاجات في مراكز التسوق في ست مناطق على الأقل.

حذرت الشرطة المتظاهرين من أنهم ينتهكون أمر التباعد الاجتماعي الذي يمنع أكثر من ثمانية أشخاص من التجمع في مكان عام.

وشهد حي تسيم شا تسوي الراقي، بالقرب من نقطة البداية للمسيرة المقترحة، القاء القبض على أثنين من المحتجين على الأقل.