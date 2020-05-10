 الحضري: كنت متأكدا من تتويج الجزائر بأمم إفريقيا في مصر - بوابة الشروق
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الحضري: كنت متأكدا من تتويج الجزائر بأمم إفريقيا في مصر

علاء العزب
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 11:34 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 11:37 م

أكد عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى السابق، أنه كان على يقين من تتويج منتخب الجزائر ببطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال الحضري في تصريحات لشبكة «بي ان سبورت»: "البعض حزن مني عندما قلت إننا لا يجب أن نحكم على منتخب الجزائر من المباراة الأولى، وقالوا أنني لازلت متأثرًا بالمباراة التأهل لكأس العالم، في السودان".

وأضاف: "عندما رأيتهم في المباراة الثانية والثالثة، قلت إن منتخب الجزائر يفكرنا بمنتخب مصر، بإصراره وعزيمته وروحه، لذا كنت متأكدًا أنه سيفوز باللقب في مصر".

وتابع: "في النهاية نحن عربي تمنيت أن يتوج أي منتخب عربي اللقب، بعد منتخب مصر بالطبع الذي كنا نسانده ونشجعه".


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