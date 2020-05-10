الحضري: كنت متأكدا من تتويج الجزائر بأمم إفريقيا في مصر

أكد عصام الحضري، أسطورة حراسة المرمى السابق، أنه كان على يقين من تتويج منتخب الجزائر ببطولة أمم إفريقيا مصر 2019.

وقال الحضري في تصريحات لشبكة «بي ان سبورت»: "البعض حزن مني عندما قلت إننا لا يجب أن نحكم على منتخب الجزائر من المباراة الأولى، وقالوا أنني لازلت متأثرًا بالمباراة التأهل لكأس العالم، في السودان".

وأضاف: "عندما رأيتهم في المباراة الثانية والثالثة، قلت إن منتخب الجزائر يفكرنا بمنتخب مصر، بإصراره وعزيمته وروحه، لذا كنت متأكدًا أنه سيفوز باللقب في مصر".

وتابع: "في النهاية نحن عربي تمنيت أن يتوج أي منتخب عربي اللقب، بعد منتخب مصر بالطبع الذي كنا نسانده ونشجعه".