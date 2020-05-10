رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية يشيد بتدابير منع انتشار كورونا

أشاد المستشار محمد خالد الضاحي رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) المنبثقة عن الجامعة العربية بالتدابير التي اتخذتها الدولة العربية لمنع انتشار وباء فيروس كورونا المستجد ومعالجة تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

وقال المستشار محمد الضاحي -في تصريح صحفي اليوم- إن وباء كورونا فرض حالة طوارئ صحية غير مسبوقة في جميع دول العالم، ومنها الدول العربية التي فرضت عليها تحديات جديدة، سواء من حيث التدابير الصحية أو من حيث قدراتها الاقتصادية.

وأضاف أن لجنة حقوق الإنسان العربية تتابع التدابير التي تتخذها الدول العربية في سياق التصدي للوباء واحتواء تداعياته الاقتصادية والاجتماعية، وأوضح أن اللجنة على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة الفنية للدول العربية جميعها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين والمؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية من أجل صياغة وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات المصممة لمكافحة الوباء في العالم العربي انطلاقا من نهج حقوق الإنسان.