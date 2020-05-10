الداخلية تواصل تأمين تنفيذ قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على جميع التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، ومنافع الري والصرف، ومجرى نهر النيل، والتصدى لمحاولات البعض لاستغلال فترات حظر تحرك المواطنين لارتكاب تلك المخالفات.

ووجهت أجهزة الوزارة حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات، والتي أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تنفيذ عدة قرارات إزالة بالمحافظات:

ففي أسيوط تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي الإسكندرية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة أحد العقارات المخالفة.

وفي البحيرة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي الجيزة تم تأمين تنفيذ قرار إزالة أحد العقارات المخالفة.

وفي القليوبية تم تأمين تنفيذ قرار إزالة أحد العقارات المخالفة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وفي بني سويف تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بدائرة مركز شرطة الواسطي.

وفي سوهاج تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي قنا تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.

وفي الأقصر تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية، وأراضي أملاك الدولة بدائرة قسم شرطة الأقصر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدى وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.