روسيا: 58 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 1068 حالة في موسكو

أعلن مقر العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) المستجد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بالفيروس في العاصمة الروسية (موسكو)؛ما يرفع إجمالي الوفيات في العاصمة إلى 1068 شخصا.



وأشار مركز العمليات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن جميع المتوفين جرى تشخيص حالاتهم بالتهاب رئوي بسبب فيروس كورونا.



وكانت السلطات الروسية أعلنت - في وقت سابق أمس- أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد وصل إلى 198 ألفا و676 شخصا مع تسجيل زيادة نسبتها 5.8% لعدد المصابين خلال اليوم الأخير.



وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا - حتى صباح السبت - 1827 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 31916 شخصا.

