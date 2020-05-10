 روسيا: 58 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 1068 حالة في موسكو - بوابة الشروق
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روسيا: 58 وفاة جديدة بكورونا بإجمالي 1068 حالة في موسكو

أرشيفية
أرشيفية
موسكو - أ ش أ
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 1:52 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 1:52 ص

أعلن مقر العمليات الروسي الخاص بمكافحة فيروس (كورونا) المستجد تسجيل 58 حالة وفاة جديدة بالفيروس في العاصمة الروسية (موسكو)؛ما يرفع إجمالي الوفيات في العاصمة إلى 1068 شخصا.

وأشار مركز العمليات - وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية - إلى أن جميع المتوفين جرى تشخيص حالاتهم بالتهاب رئوي بسبب فيروس كورونا.

وكانت السلطات الروسية أعلنت - في وقت سابق أمس- أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد وصل إلى 198 ألفا و676 شخصا مع تسجيل زيادة نسبتها 5.8% لعدد المصابين خلال اليوم الأخير.

وكانت حصيلة ضحايا فيروس كورونا في روسيا - حتى صباح السبت - 1827 شخصا، بينما بلغ عدد المتعافين 31916 شخصا.
 

 


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