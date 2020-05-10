تقرير: ميلان يرفض بيع الجزائري بن ناصر لسان جيرمان مقابل 30 مليون يورو

رفض نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم عرضا تقدم به فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لضم النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، حسبما أفاد موقع (10 سبورت) الألكتروني الفرنسي اليوم الأحد.



وأوضح الموقع الفرنسي أن سان جيرمان طلب الحصول على خدمات بن ناصر مقابل 30 مليون يورو، لكن عرضه قوبل بالرفض من إدارة النادي اللومباردي.



ومن المرجح أن يتقدم سان جيرمان بعرض آخر لضم بن ناصر، في ظل رغبة مسؤولي النادي الفرنسي للظفر بخدمات اللاعب المتوج مع منتخب الجزائر ببطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت بمصر صيف العام الماضي.



ودفع ميلان 16 مليون يورو لفريق إمبولي الإيطالي للتعاقد مع بن ناصر في الصيف الماضي، ليصبح أحد العناصر الأساسية في الفريق خلال الموسم الحالي المتوقف حاليا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.



وشارك بن ناصر /22 عاما/ في 23 مباراة مع ميلان في مختلف المسابقات هذا الموسم، فيما أشار الموقع الفرنسي إلى أن سان جيرمان ربما يكون مطالبا بدفع 40 مليون يورو لإغراء ميلان بالاستغناء عن اللاعب.