كبير خبراء الأمراض المعدية بأمريكا يدخل في حجر صحي لمخالطته مصاب بكورونا

قال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة لشبكة "سي إن إن" الإخبارية يوم السبت أنه سيدخل في "حجر صحي معدل" بعد اختلاطه بأحد العاملين في البيت الأبيض الذي ثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأظهرت فحوصات فاوتشي نتائج سلبية لكوفيدـ 19 يوم الجمعة ولم يختلط الا اختلاطا "منخفض المخاطر" مع الموظف، مما يعني أنه لم يكن على مقربة من الشخص في الوقت الذي عُرف فيها أنه مصاب بالفيروس، وفقًا لشبكة سي إن إن.

ويعتبر فاوتشي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية وأحد الوجوه البارزة في فريق عمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعني بمكافحة فيروس كورونا.

ومن باب توخي الحيطة والحذر، سيعمل فاوتشي من المنزل لمدة 14 يومًا وسيرتدي كمامة باستمرار خلال تلك الفترة. وأضاف التقرير أنه قد يذهب إلى مكتبه إذا كان سيعمل وحيدا هناك.

ولم يتم الكشف عن هوية موظف البيت الأبيض الذي اتصل به فاوتشي.