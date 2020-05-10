ضبط 80 ألف كرتونة حلوى منتهية الصلاحية بطنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، اليوم الأحد، من ضبط 80 ألفا و28 كرتونة ملبن وحلوى منتهية الصلاحية، داخل مصنع بدائرة قسم أول طنطا، قبل طرحها بالأسواق لبيعها بالتزامن نع اقتراب عيد الفطر.

وكانت حملة برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، وعضوية ياسر مراد ومحمد الشيخ وصلاح الخطيب من الرقابة التموينية، وبالاشتراك مع الأجهزة الرقابية، قد داهمت مصنع للسلع الغذائية والحلويات، بدائرة قسم أول طنطا، وتم ضبط 80028 كرتونة ملبن وحلوى منتهية الصلاحية " انتهاء يناير 2020".

وتم التحفظ على المضبوطات، وحرر محضر رقم 786 جنح أول طنطا لسنة 2020، وإخطار النيابة العامة لتجرى شئونها.