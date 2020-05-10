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أقر مجلس جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، نتائج أبحاث المتقدمين لنيل جائزة الجامعة للنشر العلمي عن عام 2019.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة أسوان تبؤت مكانة علمية وبحثية طيبة من بين الجامعات العالمية، وحققت الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلابها.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بقطاع البحث العلمي.

وتابع: "نعمل علي تسخير جميع إمكانيات الجامعة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي، ونشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية، وهذا أعطي لجامعة أسوان تصنيفا علميا متقدما".

وأشار إلى أنه تكونت لجنة فحص جوائز النشر من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، والدكتور حسن خزيم.

وأسفرت عن النتائج التالية: حصول الدكتور محمد نجيب راشد على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الأساسية، وحصول الدكتور محمد محمود علي، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان على جائزة الجامعة للتفوق في العلوم الهندسية