 بالأسماء.. جامعة أسوان تعلن جوائز النشر العلمي - بوابة الشروق
الأحد 10 مايو 2020 4:55 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

بالأسماء.. جامعة أسوان تعلن جوائز النشر العلمي

جامعة أسوان
جامعة أسوان
حمادة بعزق
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 4:54 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 4:54 م

أقر مجلس جامعة أسوان برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس الجامعة، نتائج أبحاث المتقدمين لنيل جائزة الجامعة للنشر العلمي عن عام 2019.

وأكد رئيس الجامعة، أن جامعة أسوان تبؤت مكانة علمية وبحثية طيبة من بين الجامعات العالمية، وحققت الجامعة مراكز متقدمة في تصنيف التايمز البريطاني.

ويأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على تشجيع البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس وطلابها.

وأضاف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بقطاع البحث العلمي.

وتابع: "نعمل علي تسخير جميع إمكانيات الجامعة لتعظيم الاستفادة من البحث العلمي، ونشر الأبحاث في المجلات العلمية الدولية، وهذا أعطي لجامعة أسوان تصنيفا علميا متقدما".

وأشار إلى أنه تكونت لجنة فحص جوائز النشر من الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبدالعزيز مهلل، والدكتور حسن خزيم.

وأسفرت عن النتائج التالية: حصول الدكتور محمد نجيب راشد على جائزة الجامعة التقديرية في العلوم الأساسية، وحصول الدكتور محمد محمود علي، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان على جائزة الجامعة للتفوق في العلوم الهندسية


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك