استطلاع: معظم التايلانديين يؤيدون تخفيف القيود المفروضة لمكافحة كورونا

تؤيد أغلبية عظمى من التايلانديين تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، بعد أن تحسن الوضع كثيرا، وفقا لنتائج استطلاع رأي أجراه المعهد الوطني لإدارة التنمية (نيدا بول).

وذكرت صحيفة "بانكوك بوست" أن الحكومة التايلاندية سجلت اليوم الأحد تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فقط، ليصل العدد الإجمالي في البلاد إلى 3009 حالات. ولم ترد أنباء عن تسجيل وفيات إضافية، ليبقى عدد حالات الوفاة عند 56 شخصا.

وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 7 مايو، وشمل 1259 شخصا في سن 18 عاما فأكثر في أنحاء البلاد لقياس آرائهم حول الإجراءات التي فرضتها الحكومة، بما في ذلك إغلاق البلاد.

وعند سؤالهم عما إذا كانوا يعتقدون أنه ينبغي الآن تخفيف القيود، أجابت غالبية عظمى بلغت 95ر83% بـ"نعم"، ومن بين هؤلاء، قال 39ر34% إنهم يوافقون بشدة على الفكرة حيث انخفض عدد الإصابات، وتعاون الناس مع الإرشادات الصحية الصادرة عن الحكومة وتم السماح لبعض الشركات بإعادة فتح أبوابها.

وكان 56ر49% ممن أيدوا الفكرة أكثر اعتدالا في موافقتهم، قائلين إن التخفيف سوف يمكن الناس من العودة إلى الحياة الطبيعية واستئناف عملهم.

وعلى الجانب الآخر، قال 9ر9% ممن شملهم الاستطلاع إنهم لا يوافقون على التخفيف، قائلين إنه إذا حدث بسرعة كبيرة فقد تحدث موجة ثانية من الوباء، بينما عارض 04ر6% بشدة تخفيف القيود، وأبدت النسبة الضئيلة المتبقية (11ر0%) عدم الاهتمام.

وردا على سؤال عما إذا كانوا يعتقدون أن الناس ومؤسسات الأعمال سوف يلتزمون بصرامة بالإرشادات الصحية لمنع انتشار الفيروس بعد السماح بإعادة فتح المتاجر، قال 19ر18% إن لديهم اعتقادا قويا أنهم سيفعلون ذلك، بينما قال 77ر48% إنهم يعتقدون ذلك، وظل 13ر26% غير متأكدين من التزام الشركات والأشخاص بالانضباط بما يكفي، بينما قال 43ر6% إنهم غير متأكدين على الإطلاق من الالتزام تماما بالتعليمات وإن هذا قد يؤدي إلى موجة أخرى من تفشي الفيروس.