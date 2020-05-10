الإمارات تسجل 781 إصابة و13 حالة وفاة جديدة بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 781 إصابة و13 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وأضافت حسبما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الأحد، أن إجمالي عدد حالات الشفاء من فيروس كورونا وصل إلى 4804 حالات.