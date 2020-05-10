نيبال والهند تتنازعان بسبب طريق إلى موقع هندوسي مقدس في التبت

طلبت نيبال من الهند "الامتناع عن القيام بأي نشاط داخل أراضيها"، بعد أن أعربت عن أسفها لافتتاح نيودلهي لطريق رابط في المنطقة المتنازع عليها عند مفترق طرق ثلاثي استراتيجي مع التبت والصين.

وقالت وزارة الخارجية النيبالية في بيان أمس السبت إن "هذا العمل أحادي الجانب يتعارض مع التفاهم الذي تم التوصل إليه بين البلدين، بما في ذلك على مستوى رئيسا الوزراء، بأنه سيتم البحث عن حل لقضايا الحدود من خلال المفاوضات".

ويأتي بيان نيبال بعد يوم من افتتاح وزير الداخلية الهندي راجناث سينج لطريق يصل طوله إلى 80 كيلومترا إلى طريق كايلاش مانساروفار ياترا عبر ممر ليبو ليخ، وهي منطقة متنازع عليها تخضع حاليا لسيطرة قوات أمن الحدود الهندية.

ويشار إلى أن كايلاش مانساروفار هو موقع ديني هندوسي مهم في التبت.

وفي بيان منفصل، اتهم الحزب الشيوعي النيبالي الحاكم في نيبال الهند بتقويض سيادة نيبال.

وردا على بيان نيبال، قالت وزارة الشؤون الخارجية الهندية أمس السبت إن الطريق "يقع بالكامل داخل أراضي الهند". وقال متحدث باسم الوزارة إن "الهند ملتزمة بحل قضايا الحدود العالقة من خلال الحوار الدبلوماسي ووفقا لروح علاقاتنا الثنائية الوثيقة والودية مع نيبال".

وأصرت كاتماندو منذ فترة طويلة على مطالباتها بشأن المناطق الاستراتيجية للغاية في ليمبيادورا وكالاباني وليبو ليخ على الرغم من أن المناطق تخضع لحراسة القوات الهندية منذ خاضت الهند حربا قصيرة مع الصين في عام 1962.

وفي عام 2015، اعترضت كاتماندو على اتفاق بين الهند والصين لتضمين ممر ليبو ليخ كطريق تجاري ثنائي دون موافقة نيبال، في حين ظهر خلاف دبلوماسي مماثل عندما أصدرت الهند خريطة سياسية جديدة تشمل المناطق المتنازع عليها في عام 2019 .