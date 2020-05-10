إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ6000 بالمغرب

أعلنت وزارة الصحة المغربية عن تسجيل 153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، خلال الساعات الـ24 الأخيرة؛ ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس بالمملكة إلى 6063 حالة.

وأوضح مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، في تصريح نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء، مساء الأحد، أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض حتى الآن ارتفع إلى 2554 حالة، بعد تماثل 93 حالة جديدة للشفاء، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 188 حالة بعد تسجيل حالتين جديدتين.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من 281 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من أربعة ملايين إصابة.