انطلاق امتحان الجبر والتفاضل لـ«الثاني الثانوي»

انطلق صباح اليوم امتحان مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات لطلاب الصف الثاني الثانوي، إلكترونيا على التابلت من المنازل.

ويؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى الاختبار علي مجموعتين، في المجموعة الأولي (من 9 صباحًا حتى 12 ظهرًا) والمجموعة الثانية التى تبدأ من 12 ظهرًا حتى 3 عصرًا.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه منذ بدء امتحانات نهاية الترم الثانى للصفين الأول والثانى الثانوى، تم رصد قيام بعض الطلاب بالغش من خلال الواتس وصفحات الفيس وأيضا تصوير أسئلة الامتحان الإلكترونى ورفعها على صفحات الغش.

أكدت الوزارة أن جميع الحالات سيتم معاقبتها وفقا للقانون.