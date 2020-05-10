بدأت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل "البرنس"، بإستكمال محاكمة "رضوان" الفنان محمد رمضان، بتهمة الاعتداء على "فدوى" الفنانة روجينا، زوجة أخيه "فتحي" الفنان أحمد زاهر، وسرقتها، وانتهت لمحاكمة بصدور حكم بسجن رضوان لمدة 7 سنوات، مع الالتزام بالمصروفات الجنائية.

واجتمع فتحي بأشقائه "ياسر" الفنان محمد علاء، و"عبد المحسن" الفنان إدوار، وزوج شقيقته "رأفت" الفنان أحمد فهيم، للوصول لفكرة لكي يتمكنوا من الوصول إلى الميراث، ليستقروا في البحث على "مريم" ابنة رضوان.

ونشبت مشاجرة بين عبير "رحاب الجمل" وشقيقتها نور "ريم سامي" بسبب كراهيتها وما حدث لرضوان، وتدخلت والدتهم نجية "أحلام الجريتلى" التي كانت تبكي خوفًا من لقاء الله بعد ما تسترت على فعل أولادها.

وانتهت أحداث الحلقة بمشاجرة رضوان مع بعض المساجين الذين شعروا بالغضب بسبب مهارته في إنجاز عمله، مما جعل الأمن يضايقهم، كما أنهم حاولوا الاعتداء على "حمادة" الفنان محمد مهران، فقام رضوان بضربهم جميعا.