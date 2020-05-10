تسجيل إصابتين فقط بكورونا في نيوزيلندا و12 حالة بولايتين في أستراليا

أعلنت نيوزيلندا عن تسجيل حالتين جديدتين فقط بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما أعلنت أستراليا عن تسجيل 12 إصابة فقط في ولايتين من أصل 8 ولايات.

ونقلت وزارة الصحة النيوزيلندية عن قناة "روسيا اليوم"، أن هناك إصابتين جديدتين بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن إحدى الحالتين ناتجة عن مخالطة أسرية والحالة الثانية هي لشخص عاد من الخارج، مضيفة أنه يبلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة في نيوزيلندا 1144 حالة.

وفي أستراليا، أعلن وزير الصحة جريج هانت، أن 6 من الولايات والأقاليم الأسترالية الـ8، لم تسجل أية حالات إصابة جديدة بكوفيد-19، مضيفا أنه تم تسجيل 12 إصابة مؤكدة جديدة بكوفيد-19، ليصل المجموع بالبلاد إلى 6939.

وأشار إلى أن حالتين جديدتين تم تسجيلهما في نيو ساوث ويلز، و10 في فيكتوريا، في حين لم تسجل كل من غربي أستراليا وجنوبي أستراليا وكوينزلاند وتسمانيا وإقليم العاصمة الأسترالية والإقليم الشمالي، أية حالات جديدة.