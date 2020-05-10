«تعليم الوادي الجديد»: حالة غياب بامتحان التفاضل وحساب المثلثات لثانية ثانوي

قال صلاح ميرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، إن طلاب الصف الثاني الثانوي أدوا امتحان مادة التفاضل وحساب المثلثات إلكترونيا للفصل الدراسي الثاني 2019-2020، وتم تسجيل دخول الطلاب بنسبة 99.9%، حيث تم تسجيل حالة غياب.

وأضاف أن غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، تتابع سير الامتحانات التي يتم عقدها على التابلت ومن المنزل أو من خلال بعض الأجهزة من الهواتف المحمولة أو الكمبيوتر، وفيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، وسيتم تصحيح الاختبار إلكترونيًا، وإرسال النتيجة للطلاب.

وأشار إلى أن الموعد المحدد لدخول الطلاب إلى منصة الامتحانات من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، وسط تعاون الجميع بالإدارات التعليمية المختلفة والمدارس التابعة لها لإنجاح العمل ومن أجل مصلحة الطلاب.