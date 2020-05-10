بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل «الاختيار»، بفرح التكفيريين بعملية تفجير مديرية أمن الدقهلية، الذي نتج عنه ما يزيد عن 20 شهيد و120 مصاب، ونفذها تكفيري يدعى «أبو مريم»، بينما يتمركز بعض عناصر قوات الصاعقة ومن بينهم «المنسي» لإلقاء القبض على «أبو صهيب»، وبعد ذلك يتحدث «عشماوي» مع «أبو عبدالله» لتأجيل العملية التي يجهز لها، ويقول له أنها عملية صغيرة ولا يجب أن تتم بعد عملية كبيرة مثل التي نفذت قبل أيام، ولكنه يقول له أنهم يجب أن يقوموا بها.

ويلاحظ أحد عناصر الصاعقة وجود سيارة غريبة بها رجل وسيدة، ويبلغ «المنسي» الذي يستطيع رؤية «أبو صهيب» ويصيبه بطلق ناري قبل أن ينفذ عمليته، ولكنه يهرب قبل القبض عليه ويبلغون القيادات لكي تعمل الأدلة الجنائية على الدم الموجود على الأرض.

وتنجح العملية التي ينفذها «عشماوي» ولكنه لا يكون سعيدا لأن أصيب بها 4 أشخاص فقط، ولكن «أبو عبدالله» يخبره أنها مهمة لأنها تبث الزعر في نفوس الجيش، كما سأله «عشماوي» عن جماعة «الفرقان» ولكنه يتهرب من الاجابة، فيذهب للتحدث مع مفتي جماعة «أنصار بيت المقدس»، الذي يخبره أن السياسة مهمة بنفس درجة أهمية الجهاد، كما يخبره أن جماعة «الفرقان» هم جماعة تابعة لهم وأنهم يساعدوها على النجاح لتعلن بعد فترة إنضمامها لجماعة «أنصار بيت المقدس» مما يدل على أنهم الجماعة الأفضل.

ويتصل قائد «المنسي» به ويخبره أن المخابرات الحربية رصدت طبيبا يتردد على أحد المنازل بصحبة تكفيري، وأنه من المحتمل أنه يعالج «أبو صهيب» بعد إصابته، فيذهب «المنسي» بصحبة رفاقه لمعاينة المنطقة، بينما يمسك أهالي أحد المناطق شخصا تكفيريا يدعى «حاتم القبطان»، يقوم بسرقة سيارة ليتم إستخدامها في أحد العمليات ويظنوا أنه لص، وتلقي الشرطة القبض عليه، ويأمر «أبو عبدالله» بقتله لكي لا يدلي بأي معلومات عنهم.

نجاح هجوم قوات الصاعقة على المزرعة الجديدة التي يتم نقل أهم العناصر التكفيرية لها لتكون قاعدة لعملياتهم، ويلاحظ «المنسي» أن أحد الأفراد يهرب خلال الهجوم، وتكتشف عناصر الصاعقة أنه قناص من الجنود المرتزقة يدعى «أبو صهيب» وأنه أجنبي الجنسية، وجاء لقنص نقات التأمين من مسافات بعيدة وأنه مهم بالنسبة للتكفيريين لدقته وبراعته حيث أنه يصيب هدفه على بعد أكثر من كيلو متر ويستخدم أكثر من نوع من الأسلحة .

ويكتشف «المنسي» أن القناص يهرب من خلال بعض الأنفاق تحت الأرض والتي من الصعب مداهمتها، وأنه تأمينه جيدا وأنه لا يقيم في أي مزرعة مع التكفيريين وأنه مطلوب من أكثر من 50 جهة دولية، وأنه يذهب إلى أهدافه على دراجة نارية مع دليل له ولا يتنقل بسيارة وذلك ليسهل عليه الهروب، بينما يحضر «عشماوي» أول إجتماع له مع «مجلس شورى العسكري»، ويكلفونه بوضع خطة لتفجير أحد التفجيرات في منطقة أنشاص.

ويتوصل «المنسي» إلى مكانين من المحتمل أن يهجم «أبو صهيب» على أحدهما، ويقوم بوضع خطة مع فريقه لضبطه لتكون أخر عملية له، بينما يوضح «عشماوي» لـ«مجلس شورى العسكري» أن عملية أنشاص لن يكون لهى جدوى كبيرة لأنها لن يسقط فيها قتلى كما أنها ستزيد من غضب قوات الجيش ومكاسبها لن تكون بقدر خسارتهم، فيخبروه أن أهميتها هي في زعزعة هبة الجيش، كما يطلب «عشماوي» أن يرافقه «عماد» في العملية ولكن «أبو عبدالله» يرفض بشدة.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.