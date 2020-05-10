عمر كمال ضيف الحلقة الـ17 من «شيخ الحارة والجريئة»

حل عمر كمال، مطرب المهرجانات الشعبية، ضيفًا على الحلقة السابعة عشر من برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، الذي تقدمه المخرجة «إيناس الدغيدي» عبر فضائية «القاهرة والناس»، طوال شهر رمضان، مساء اليوم الأحد.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي» لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا المثيرة التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج «شيخ الحارة» الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة «بسمة وهبة» عبر فضائية «القاهرة والناس»، باستضافة عدد من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وطرح أسئلة مثيرة للجدل في حياة الضيوف.