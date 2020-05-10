غرفة الصناعات الغذائية تؤهل الشركات النامية للمنافسة العالمية

تستهدف غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، المضى قدما فى دعم الشركات العاملة فى القطاع من خلال دعمها الفنى للشركات النامية، اضافة إلى تنفيذ مبادرات جديدة لاستخدام الطاقة الشمسية كبديل للطاقة المعروفة فى الصناعات، بمشاركة نحو 26 شركة.

وقال محمود البسيونى، المدير التنفيذى بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ان الغرفة نجحت فى دعم وتطوير نحو 100 شركة نامية حتى الآن، مؤكدا ان ذلك سيرفع معدلات الانتاج والتصنيع بالقطاع بشكل كبير.

وتابع البسيونى ان قطاع الصناعات الغذائية لدية خطة طموح لتعميق المنتج المحلى وتقليل فاتروة استيراد السلع الغذائية من خلال زيادة حجم استثمارات القطاع، بالاضافة إلى دعم وتطوير الشركات الصغيرة، وتأهيلها حتى تستطيع المنافسة.

ويبلغ حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية اكثر من 500 مليار جنيه، ويعتبر من اهم القطاعات الجاذبة للمستثمرين الاجانب، حيث ينمو القطاع سنويا بنسبة لا تقل عن 10ــ15%، كما انه يعتبر من اهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطنى.

وأوضح البسيونى، أن المنتجات محلية الصنع، لا تقل كفاءة أو جودة عن المنتجات المستوردة، نعمل من خلال عدة مبادرات على توفير الدعم الفنى للشركات النامية، حيث إن مباردة «ازدهار» حققت نحاجا كبيرا، حيث نجحت فى تطوير 100 شركة نامية فى قطاع الصناعات الغذائية.

لافتا إلى ان مبادرة استخدام الطاقة الشمية كبديل للطاقة المعروفة فى الصناعات، سيعمل على تخفيض تكلفة التصنيع، كما انه سيقلل من زيادة المصروفات وهو ما سيرفع القدرة التنافسية بشكل كبير لمصانع القطاع.