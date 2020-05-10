 الصين تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا  - بوابة الشروق
الأحد 10 مايو 2020 6:37 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟

النتـائـج تصويت

الصين تسجل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا 

أرشيفية
أرشيفية
بكين - (د ب أ)
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 5:55 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 5:55 ص

أعلنت السلطات الصحية في الصين اليوم الاحد تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أول ارتفاع بأكثر من 9 حالات منذ 10 أيام.

وأشارت السلطات الصحية إلى أن 12 من الحالات الجديدة كانت نتيجة انتقال العدوى محليا فيما كانت الحالتان ألأخريان قادمتين من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة بالفيروس في الصين منذ شهر تقريبا. كما انخفض عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج من كوفيد-19 في البلاد إلى 148 شخصا، في حين يوجد 798 شخصًا آخرين في العزل والمراقبة للاشتباه في اصابتهم أو ايجابية نتائج فحوصاتهم برغم عدم ظهور أعراض.

وسجلت الصين حتى الأن ما إجماليه 4633 حالة وفاة و 82 الفا و 901 اصابة بفيروس كورونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك