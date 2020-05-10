«الزراعى المصرى» يصرف منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 200 ألف عميل للمرحلة الثانية

علاء فاروق: إجمالى ما صرفه البنك بلغ 455 ألف عميل بالمرحلتين الأولى والثانية



صرف البنك الزراعى المصرى منحة العمالة غير المنتظمة لعدد 200 الف عميل ضمن المرحلة الثانية بنهاية الاسبوع الماضى، تبعا لتصريحات علاء فاروق رئيس مجلس ادارة البنك لــ«مال واعمال ــ الشروق».

اضاف فاروق ان المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنتظمة تضم 285 الف عميل بخلاف 100 الف عميل متخلفين من المرحلة الأولى.

واستعانت الدولة بالبنك الزراعى لصرف منحة العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وقال فاروق ان مصرفه قام بصرف المنحة لعدد 255 الف عميل من اجمالى 355 الف عميل فى المرحلة الأولى، والمستهدف 285 الف عميل فى المرحلة الثانية، بالاضافة إلى المتخلفين عن الصرف فى المرحلة الأولى وعددهم 100 الف عميل، ليصل الاجمالى 640 الف عميل.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، كان قد أعلن عن مبادرة دعم العمالة غير المنتظمة، لمواجهة الأعباء الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا بعد تضرر هذه العمالة، وأن تقدم لهم منحة تبلغ قيمتها 1500 جنيه، تصرف على 3 شهور، كل شهر 500 جنيه.

اشار فاروق الى عدم تأثر خطة تطوير شبكة فروع البنك الزراعى البالغة 1210 بأزمة كورونا، حيث يجرى حاليا تطوير نحو 600 فرع بتوحيد الشكل الخارجى والبنية التكنولوجية بهدف توسيع قاعدة عملائه وزيادة حصته فى السوق المصرفية، وأنه من المتوقع الانتهاء من تجديد الفروع بنهاية العام الجاري.

وتبلغ المحفظة الائتمانية للبنك نحو 33 مليار جنيه ما بين قروض زراعية وحيوانية ومشروعات صغيرة ومتوسطة وتمويل اسلامى وقروض شخصية، ويستهدف البنك الوصول بها إلى 70 مليار جنيه خلال ثلاثة سنوات، بينما تبلغ حجم الودائع بالبنك 70 مليار جنيه لعدد 3.5 مليون عميل، لديهم حسابات جارية وتوفير، وشهادات ادخارية، بالاضافة إلى 655 الف عميل لديهم قروض زراعية وحيوانية وتجزية مصرفية.

وأشار فاروق إلى الدعم الكامل من البنك المركزى لتطوير وهيكلة البنك الزراعى، دوره فى تزويد البنك بالخبرات والكوادر المصرفية القادرة على ادارة عملية هيكلة البنك.