الادعاء الألماني: منفذ الهجمات على محال تركية من أنصار داعش

أعلن جيورج فرويستميدل، النائب الأول للمدعي العام الألماني اليوم الأحد أن الشخص المشتبه في قيامه بهجمات على محال يمتلكها أشخاص من أصول تركية في منطقة فالدكرايبورج، من المتعاطفين مع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش).

وأضاف فرويستميدل أن الرجل 25 عاما، قال إن دافعه في الجريمة هو كراهية الأتراك وموقفه المعادي لتركيا، وذكر أنه من أنصار داعش.

جاء ذلك في تصريحات لممثلين عن الشرطة والادعاء العام في مؤتمر صحفي نُقِل عبر الإنترنت، وذكر ممثلو جهات التحقيق إنه تم العثور على قنابل أنبوبية ومسدس لدى المتهم.

وتابع ممثلو الادعاء والشرطة أن الرجل كان يخطط لشن هجمات أخرى، لكن التحقيقات الأولية لم تسفر عن خطط محددة لهذه الهجمات، كما أنه يجري التحقيق أيضا لتحديد ما إذا كان هناك أشخاص آخرون ساعدوه أو كانوا على علم مسبق بالهجمات.

وحسب التصريحات الصادرة، فإن المشتبه فيه ألماني الجنسية ووالداه ينحدران من تركيا.

من جانبه، قال روبرت كوب رئيس الشرطة في جنوب بافاريا العليا:" أشعر بالارتياح لأن الجاني لم يعد يشكل خطرا".

وكانت نوافذ محال تجارية في فالدكرايبورج تعرضت منتصف أبريل الماضي للرشق بالحجارة ثلاث مرات، كما اشتعلت النيران في محل تركي لبيع الخضروات وأصيب خلال هذا الهجوم وهو الأكبر من نوعه في المنطقة ليلة 27 أبريل ستة أشخاص بجراح.

وكانت الحجارة قد اخترقت زجاج النوافذ الخارجية لمطعم للوجبات السريعة ومطعم عادي، وصالون للحلاقة.

ويواجه الرجل اتهامات بإحداث أضرار بدنية وإضرام حرائق خطيرة والشروع في القتل، وكانت الشرطة الاتحادية قد أوقفت الرجل للتفتيش مساء أول أمس الجمعة لأنه لم تكن معه تذكرة سفر صالحة، وقد عثرت الشرطة في تلك الأثناء على عشر قنابل أنبوبية صالحة للاستخدام في أمتعته.

كما عثر المحققون في سيارة موجودة في مرآب تحت الأرض على 13 قنبلة أنبوبية أخرى صالحة للاستخدام وعشرة كيلوجرامات من مادة كيمائية تصلح كمادة متفجرة.

وخلال تفتيش مسكنه في فالدكرايبورج، عثرت الشرطة على مواد أخرى بالإضافة إلى مسدس.