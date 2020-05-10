تقرير: الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران

كشفت جامعة هونج كونج في تقرير لها، السبت، أن الصين تتعرض لهجمة وباء جديد بسبب الفئران، بعدما تمكنت من تجاوز محنة فيروس كورونا المستجد.

وقال التقرير، إن هذا الوباء الجديد يصيب كبد الإنسان، ويقضي عليه خلال بضعة أيام، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأوضح أنه على الرغم من وجود المرض في الأساس ويصاب به المواطنون إلا أن المرض بدأ يصبح في غاية الشراسة والسرعة.

وكانت جامعة هونج كونج قد حذرت من وجود تحور في مرض الإلتهاب الكبدي، بعد وفاة مواطن ستيني الأسبوع الماضي بالمرض، وأظهرت أبحاث الأطباء علاقة الفئران في المرض وتأثيره المميت على الانسان.