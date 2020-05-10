«أسترازينيكا» اتفاقية مع «أوكسفورد البريطانية» لتطوير مصل ضد فيروس كورونا

وقعت شركة أسترازينيكا العالمية للمستحضرات الدوائية اتفاقية تعاون مع جامعة أوكسفورد البريطانية لتطوير وطرح مصل للحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يهدف بروتوكول التعاون إلى توفير المصل المحتمل ChAdOx1 nCoVــ19 للمرضى، والذى طوره معهد جينر ومجموعة أوكسفورد للقاحات، التابعين لجامعة أوكسفورد. وبناء على التعاون سوف تعمل شركة أسترازينيكا على تطوير المصل، بالإضافة إلى تصنيعه وطرحه فى جميع أنحاء العالم.

قال باسكال سوريوت، الرئيس التنفيذى لشركة أسترازينيكا عالميا: «نحن بحاجة إلى اكتشاف مصل للقضاء على الفيروس بأسرع وقت لمواجهة الانتشار المستمر عالميا. ولهذا يركز التعاون على استقطاب الخبرات العالمية لجامعة أوكسفورد فى علم اللقاحات لدمجها مع قدرات شركة أسترازينيكا فى مجال التطوير والتصنيع والتوزيع. وتابع: نأمل أن هذا التعاون يسرع من تطوير المصل المضاد للفيروس وطرحه عالميا للحماية من الوباء المميت والقضاء عليه.

وأكد الدكتور حاتم الوردانى، الرئيس التنفيذى للشركة فى مصر، أن شركة أسترازينيكا هى شريك أساسى فى دعم قطاع الصحة وتقديم الحلول الجديدة دائما للمرضى. مشيرا إلى انه منذ انتشار هذا الوباء، ونحن نحرص على دعم جهود وزارة الصحة المصرية بشتى الطرق للسيطرة على فيروس كورونا، وأضاف اننا بصدد انتظار هذا المصل وايضا نتائج العلاج المحتمل اللذين قد يحملان أملا جديدا بالعالم كله فى حربنا ضد وباء الكورونا.