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الإمارات ترسل مساعدات طبية إلى سيراليون والنيجر لتعزيز جهودهما في مكافحة كورونا

علم الإمارات
علم الإمارات
أبو ظبي - أ ش أ:
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 10:57 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 10:57 ص

أرسلت دولة الإمارات، اليوم الأحد، طائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية إلى سيراليون، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 7 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقال القائم بالأعمال لدى السفارة الإماراتية في السنغال عمر المهيري -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)- إن الإمارات تلتزم بمساعدة شركائها في جميع أنحاء إفريقيا لمكافحة فيروس "كوفيد-19"، ومن شأن المساعدات المقدمة اليوم إلى سيراليون أن تعزز من قدرة العاملين في مجال الرعاية الصحية على مكافحة هذا الفيروس من خلال تزويدهم بالحماية والمعدات اللازمة لضمان سلامتهم.

وفي السياق ذاته، أرسلت الإمارات طائرة مساعدات تحتوي على 6 أطنان من الإمدادات الطبية إلى النيجر، لدعمها في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وسيستفيد منها أكثر من 6 آلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار الفيروس.

وقد قدمت الإمارات حتى اليوم أكثر من 479 طنا من المساعدات لأكثر من 44 دولة، استفاد منها نحو 479 ألفا من العاملين في المجال الطبي.


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