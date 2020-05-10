أحال وكيل وزارة التعليم بالغربية، مدرستين للتحقيق في بسيون للتحقيق بعد وجود مخالفات لإجراءات الوقاية من فيروس كورونا أثناء تسلم أبحاث التلاميذ اليوم الأحد.

جاء ذلك أثناء تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية لعدد من مدارس إدارة بسيون التعليمية، للاطمئنان إلى حسن سير آليات تسليم المشروعات البحثية الطلابية.

وتفقد مدرسة الشهيد عصام محمد الفيشاوي بالحداد للتعليم الأساسي، وتبين وجود عدد من المخالفات أهمها تواجد عدد كبير من التلاميذ ومعهم المشروعات البحثية الخاصة بهم، دون وجود إجراءات للوقاية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وعدم التنظيم.

وأكد حسن، إحالة مدير المدرسة ووكيل المدرسة وجميع المعلمين المكلفين بالعمل في المدرسة اليوم إلى التحقيق الفوري بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة.

وفي مدرسة الشهيد سامح كمال الشهاوي الإعدادية بقرانشو، تواجد عدد كبير من التلاميذ لتسليم المشروعات البحثية الخاصة بهم دون وجود إجراءات للوقاية الاحترازية بين الطلاب بسبب الزحام وعدم التنظيم بالإضافة إلى قيام بعض المعلمين بتحصيل مبالغ مالية من التلاميذ بالمخالفة للتعليمات.

وعلى الفور تم إحالة المديرة إلى التحقيق العاجل، مع استبعادها لديوان عام الإدارة ببسيون لحين انتهاء التحقيقات، وتكليف مدير بدلا منها على قدر من المسئولية.

وتواصل وكيل الوزارة مع مدير عام الإدارة التعليمية ببسيون لسرعة انتهاء التحقيقات الفورية والإفادة العاجلة بنتيجة التحقيقات وإرسال تقرير واف عن المخالفات بالمدرستين، وإحالة لجان المتابعة المكلفة بمتابعة المدرستين للشئون القانونية للإهمال والتقصير في العمل.