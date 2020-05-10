6 آلاف دولار للفائز الأول و4 آلاف دولار للثاني و3 آلاف دولار للثالث

أعلنت دائرة الثقافة بحكومة الشارقة، اليوم الأحد، عن بدء تلقي المشاركات الأدبية في الدورة الرابعة والعشرين لجائزة الشارقة للإبداع العربي - الإصدار الأول، والتي تخص المخطوطات المعَدَّة للإصدار الأول للكاتب أو الكاتبة، ولم يسبق نشرها في كتاب.

وتهتم الجائزة التي تستقبل الأعمال المشاركة حتى 31 أكتوبر 2020، بالمجالات الاتية:

«الشعر الفصيح» لا يقل عن 15 قصيدة.

«القصة القصيرة» مجموعة قصصية لا تقل عن 12 قصة.

«الرواية»

«النص المسرحي»

«أدب الطفل» وتُخصص هذه الدورة لـ «القصة الموجَهة للطفل– من 6 إلى 8 سنوات»، كما يتم تغيير التخصص كل عام.

«النقد» ويخصص هذا العام لدراسة «تحولات النص الشعري»، كما يتم تغيير التخصص كل عام.

يحصل الفائز الأول على جائزة مالية بقيمة 6 آلاف دولار، بينما يحصل الفائز الثاني على جائزة قيمتها 4 آلاف دولار، فيما يحصل الفائز الثالث على جائزة قيمتها 3 آلاف دولار.

والمشاركة في المسابقة مفتوحة للجنسين، من دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن الدول العربية الأخرى، والكُتّاب المستعربين، وفق الشروط الأتية:

• أن لا يقل عمر المشارك عن 18 عاماً، ولا يتجاوز عمره 40 عاماً.

• أن تكون المشاركات باللغة العربية الفصحى.

• يشترط في المادة المقدمة ألاّ تكون قد فازت في مسابقة مشابهة، أو قُدمت لنيل درجة جامعية، وألاّ يكون قد سبق نشرها في الصحف والدوريات، أو على المواقع الإلكترونية،وألا تقدم في ذات التوقيت لمسابقة أخرى.

• أن تكون المادة المقدمة هي العمل الأول للمؤلف في هذا المجال.

• لا يجوز لأي متسابق الاشتراك في أكثر من محور من محاور المسابقة.

• أن تراعِي المادة المقدمة القيم الدينية والأخلاقية.

• لا تلتزم الدائرة بإعادة النصوص سواءٌ فازت أم لم تفز.

• في حالة مخالفة الشروط وضوابط الجائزة، فإنه سيتم سحب الجائزة فوراً، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

• يغلق باب قبول المشاركات في 31/10/2020م.

• تعلن النتائج في شهر يناير 2021م، وتوزع الجوائز أثناء ورشة الإبداع في أبريل 2021م.

• يتم دعوة الفائزين بالمراكز الثلاثة الأوائل في كل حقل، لحضور مراسم توزيع الجوائز، والمشاركة في ورشة إبداعية علمية.

• تتكفل دائرة الثقافة في الشارقة بطباعة جميع الأعمال الفائزة بمراكز الجائزة، وتحتفظ لنفسها بحقوق الطبعة الأولى من هذه الأعمال.

• يستبعد أي عمل مخالف للشروط وغير مكتمل المرفقات من أعمال التحكيم.

• لا يجوز لمن فاز في المسابقة الاشتراك مرة أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات.

• لا يحق للفائزين في أي محور من المحاور إضافة أي تعديل على النص الفائز بعد إعلان النتائج.

وعلى المشاركين في الدورة الرابعة والعشرين لجائزة الشارقة للإبداع العربي إرسال:

• السيرة الذاتية (باللغة العربية)، والعنوان البريدي كاملاً، مرفقاً بأرقام الهواتف والبريد الإلكتروني.

• تعبئة نموذج الإقرار بعدم وجود إصدار آخر في ذات المجال المتقدم إليه، وعدم نشر المخطوط أو فوزه بجائزة أخرى، كما أنّ المشاركة الفائزة ستنشر وفق معايير دائرة الثقافة بالشارقة.

• تعبئة استمارة المشاركة بالجائزة.

• يمكنكم الحصول على هذه النماذج ورقياًّ على (موقع الدائرة/ قسم الجوائز الثقافية).

• على المشارك إرسال صورة من جواز سفره (يكون موضحاً فيه تاريخ صدور الجواز وتاريخ الانتهاء) + صورة عن شهادة الميلاد أو أي وثيقة رسمية أخرى تفيد تاريخ الميلاد، ولن تقبل أيّة مشاركة لا يلتزم صاحبها بذلك.

• أربع صور شخصية.

• CD يحتوي على المادة المشاركة بنظام ويندوز Word، بالإضافة إلى ثلاث نسخ أصلية مطبوعة على أوراق A4، ويراعى عدم كتابة اسم المشارك أو الإشارة إليه على العمل المطبوع والمُرسل (نكتفي بالمعلومات الكاملة عن طريق السيرة الذاتية والأوراق الرسمية).