متاحف برلين تعيد فتح أبوابها بحذر، وسط رفع القيود بسبب كورونا

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من المقرر أن يعيد عدد محدود من متاحف برلين فتح أبوابه في 12 مايو، بعد إغلاقها لمدة شهرين، حيث يتم بشكل تدريجي رفع القيود المفروضة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وتشمل المتاحف التي سيعاد فتحها بعد غد الثلاثاء، بعضا من المتاحف المهمة في برلين، مثل متحف "التيس" ومتحف "التيس ناشونال جاليري" ومتحف "بيرجامون بانوراما" و"جيمايلديجاليري" للفنون.

ويتم تطبيق العديد من الإجراءات التقييدية لتقليص مخاطر العدوى ، بينما يسمح للمواطنين بالاستمتاع بالمعارض.

وسيتم نشر موظفين خارج المتحف وعند المدخل وفي كل طابق وسيقومون بتوضيح القواعد للزائرين.