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رئيس وزراء العراق يتطلع لزيادة التبادل التجاري مع الأردن

<br/>مصطفى الكاظمي

مصطفى الكاظمي
بغداد - د ب أ
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 12:12 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 12:12 ص

دعا رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أمس السبت، إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن.

وقال الكاظمي خلال استقباله سفير الأردن في العراق منتصر الزعبي:"نتطلع لى إلى زيادة التبادل التجاري وتعزيز الربط الكهربائي مع الأردن"، بحسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة العراقية .

وعبر الكاظمي عن اعتزازه بالعلاقات بين البلدين الجارين الشقيقين وبالتعاون الاستراتيجي ضمن إطار التحالف الثلاثي بين العراق والأردن ومصر.

وقال الكاظمي: "جرى مناقشة الخطوات العملية لافتتاح الملحقية العسكرية الأردنية في بغداد إضافة إلى النظر في الاستفادة من تجربة الأردن في مكافحة جائحة كورونا".

وقدم السفير الأردني التهاني بتشكيل الحكومة العراقية ونيلها ثقة البرلمان العراقي، وتأكيد حرص الأردن على تطوير علاقات التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.


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