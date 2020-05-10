فنادق العزل بمرسي علم تستقبل المصريين العائدين في أخر رحلات واشنطن

بدأت فنادق مرسى علم في تسكين المصريين العائدين، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم نقلهم عبر أتوبيسات، تابعه لشركات السياحة.

واستقبل مطار مرسي علم صباح اليوم الأحد 298 مصريًا من المصريين العالقين في أخر رحلات العودة من الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتوجيهات الحكومة، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتم اخضاع جميع الركاب، للحجر الصحي بمطار مرسى علم، فور وصولهم، وتم الكشف عليهم، وتعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين.

وتم مرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمرسي علم لإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا.