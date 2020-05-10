 فنادق العزل بمرسي علم تستقبل المصريين العائدين في أخر رحلات واشنطن - بوابة الشروق
الأحد 10 مايو 2020 3:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

فنادق العزل بمرسي علم تستقبل المصريين العائدين في أخر رحلات واشنطن

كمال رشاد
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 3:03 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 3:03 م

بدأت فنادق مرسى علم في تسكين المصريين العائدين، من الولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن تم نقلهم عبر أتوبيسات، تابعه لشركات السياحة.

واستقبل مطار مرسي علم صباح اليوم الأحد 298 مصريًا من المصريين العالقين في أخر رحلات العودة من الولايات المتحدة الأمريكية طبقا لتوجيهات الحكومة، بتسيير رحلات إجلاء المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارت الخارجية والهجرة والطيران.

وتم اخضاع جميع الركاب، للحجر الصحي بمطار مرسى علم، فور وصولهم، وتم الكشف عليهم، وتعقيم جميع حقائبهم وتجهيز فرق طبية لمراقبة الحالة الصحية للمصريين.

وتم مرافقتهم في فنادق الإقامة المخصصة لهم بمرسي علم لإجراءات الفحص الطبي اليومي عن طريق قياس درجة الحرارة مرتين يوميًا.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك