شركة مياه أسيوط تعقد اجتماعا لمناقشة تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني

عقد المهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة تنفيذ مشروع الصرف الصحي المتكامل الثاني ISSIP2، والجاري تنفيذه بعدد من القرى بالمحافظة، وأتى ذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا، وكذا دفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها.

وأضاف "صلاح"، أنه تم متابعة الموقف التنفيذى لبرنامج الصرف الصحي بقرى محافظة أسيوط، وهما، قرية شطب وموشا وريفا ودير ريفا، وبعض القرى بمركز البداري، وقرية النواميس والعتمانية والنواورة ووادي الشيخ، الممولة بقرض البنك الدولي بتكلفة إجمالية مليار و200 مليون جنيه.

واستعرض رئيس مجلس الإدارة أثناء الاجتماع، الموقف التنفيذي للمشروع، أمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد معوض، نائب رئيس الشركة القابضة، وجاءت توجيهاتهما بضرورة الانتهاء من الأعمال التنفيذية المتبقية بالمشروع، آملين أن تدخل هذه المشروعات الخدمة بنهاية الشهر القادم.

وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي المدرجة ضمن مبادرة حياة كريمة، والموجهة للقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، والتي خصصت 156 مليون و500 ألف جنيه لتنفيذ مشروع الصرف الصحى بجميع مشتملاته من "شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد، ومحطات معالجة غير تقليدية، لـ7 قرى على مستوى المحافظة، "المراونة، وجزيرة قاو، والكوم الأحمر بمركز البدري و( قرية المسعودي بمركز أبو تيج )، و( قرية نزلة باخوم بمركز ساحل سليم )، و(قرية عرمية الخضيري بمركز ديروط )، و( قرية الطوابية – بمركز الفتح )، مؤكداً أن الموقف التنفيذي لهذه المشروعات الذي يخدم أبناء أسيوط، يتم العمل للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.