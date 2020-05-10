رئيس الوزراء الإيطالي: لن نقضي فصل الصيف في الحجر الصحي

أكد رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى أن بلاده لن تقضى فصل الصيف فى الحجر الصحى بسبب كورونا (كوفيدــ19)، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذه الأشهر ستكون صعبة.

وقال كونتى، في مقابلة مع صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية، الأحد: «لن نكون فى الشرفات هذا الصيف ولن يبقى جمال إيطاليا فى الحجر الصحى أيضا».

وأضاف كونتى: «سنتمكن من الذهاب إلى البحر والجبال والاستمتاع بمدننا. وسيكون من الجيد إذا قضى الإيطاليون عطلتهم فى إيطاليا، حتى لو قمنا بذلك بشكل مختلف مع تطبيق القواعد والحذر».

وتابع كونتى: «ننتظر تطور الإطار الوبائى للفيروس لتقديم مؤشرات دقيقة»، مضيفا: «ستكون هذه الأشهر صعبة للغاية، ونحن نواجه أصعب اختبار منذ فترة ما بعد الحرب (العالمية الثانية) سيكون لدينا انخفاض حاد فى الناتج المحلى الإجمالى وستكون العواقب الاقتصادية مؤلمة للغاية».

وأكد كونتى أن الحكومة ستواصل العمل بتصميم كبير لضمان الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى للبلاد وجعلها أكثر قدرة على المنافسة وأكثر عدلا وشمولا.

وبشأن إمكانية إعادة فتح الحانات والمطاعم فى 18 مايو، أشار كونتى إلى أنه إذا بقى الوضع على مستوى وبائى تحت السيطرة، «فسوف نتمكن من الاتفاق على تبكير بعض عمليات الفتح مع الأقاليم»، مشددا على أن الأمر المهم هو المضى قدما على أساس المراقبة الدقيقة.

وسجلت إيطاليا، أمس، أدنى عدد للإصابات بفيروس كورونا خلال أربعة أيام، حيث سجلت سلطات الحماية المدنية 1083 حالة إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية وهو أقل عدد منذ 5 مايو. ويصل العدد الإجمالى لحالات الإصابة فى البلاد إلى 218 ألفا و268.

كما انخفض عدد الوفيات إلى 194 حالة مقارنة بـ 243 حالة فى اليوم السابق، ليصل الإجمالى إلى 30 ألفا و395 منذ بداية الجائحة فى أواخر فبراير.

إلى ذلك، ذكرت شركة الأبحاث ديموسكوبيكا أن أزمة فيروس كورونا تهدد بقاء أكثر من 40 ألف شركة وإجمالى 184 ألف وظيفة فى قطاع السياحة الإيطالى.

وأضافت أن الشركات ربما تصل إلى طريق مسدود بعد الانكماش الذى تبلغ قيمته 10 مليارات يورو على الأقل، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسا».