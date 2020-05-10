ماليزيا: مهاتير محمد وأنور إبراهيم يدعوان لاستعادة التفويض الانتخابي لعام 2018

دعا الزعيمان السياسيان البارزان فى ماليزيا ، مهاتير محمد وأنور إبراهيم، إلى استعادة التفويض الانتخابي الذي فازا به قبل عامين، حيث أصدرا معا بيانا لأول مرة منذ أن أدت مشاحنات داخلية إلى انهيار ائتلافهما الحاكم في فبراير.

وقال السياسيان البارزان - وهما الآن في المعارضة – إن الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء محي الدين ياسين لم تأت نتيجة لاختيار الناخبين في صناديق الاقتراع وليس لديها تفويض للحكم.

وصدر هذا البيان اليوم السبت في الذكرى الثانية للانتخابات التاريخية لعام 2018، عندما أطاح تحالفهما، باكاتان هارابان (تحالف الأمل)، بائتلاف حكم البلاد لمدة ستة عقود، حسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وانهارت حكومة باكاتان هارابان ( تحالف الأمل) في فبراير، في أقل من منتصف فترة ولايتها، بعد أن اشتد صراع على السلطة

وتنحى مهاتير عن منصب رئيس الوزراء. وفى غضون أيام ، غيرت الأحزاب السياسية والمشرعون الولاءات بين المعسكرات التي دعمت إما مهاتير أو أنور.

وفي النهاية، أصبح محي الدين ، الذي كان في معسكر مهاتير ، منافسا عندما وافقت أطراف من الحكومة السابقة على دعمه.

وصادق ملك ماليزيا على تعيين محي الدين رئيسا للوزراء بعد أن قرر أنه يحظى بدعم الأغلبية من أعضاء البرلمان.

وقال مهاتير وأنور فى بيانهما اليوم: "نحن لا نعترف بالحكومة الحالية .. ولسنا على استعداد للمخاطرة بقيمنا وأخلاقياتنا لدعم هذه الحكومة".