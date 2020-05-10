بوهانج يعبر بوسان في مستهل مشواره بالدوري الكوري

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استهل فريق بوهانج ستيلرز مسيرته في دوري كوريا الجنوبية لكرة القدم بالفوز على ضيفه بوسان آي بارك بهدفين دون رد اليوم الأحد بالمرحلة الأولى للمسابقة.

وتقدم ستانيسلاف الجوتسينكو بهدف لبوهانج في الدقيقة 24 ثم أضاف ألكسندر بالوسيفيتش الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 71.

كانت منافسات الدوري الكوري الجنوبي انطلقت أمس الأول الجمعة بعد أن تأجلت بداية الدوري لعدة أسابيع بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتم تقليص المسابقة التي تضم 12 فريقا لتقام في 27 جولة بدلا من 38 جولة.

ويعد الدوري الكوري الجنوبي هو أكبر الدوريات التي تلعب في هذه اللحظة قبل انطلاق منافسات الدوري الألماني يوم السبت المقبل.