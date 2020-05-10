القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.
وذكر المجلس في بيان صحفي "انسجاما مع دعوة الكاظمي وجهنا كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.
وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".