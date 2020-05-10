 القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين - بوابة الشروق
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القضاء العراقي يوجه بإطلاق سراح المتظاهرين

وكالات
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 12:08 م | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 12:08 م

وجه مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأحد، بإطلاق سراح المتظاهرين المعتقلين بناء على دعوة رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي.

وذكر المجلس في بيان صحفي "انسجاما مع دعوة الكاظمي وجهنا كافة المحاكم التي تعرض عليها قضايا خاصة بالمتظاهرين لإطلاق سراحهم"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضاف أن "مجلس القضاء الأعلى سبق وان وجه السادة قضاة التحقيق بإطلاق سراح من يتم القبض عليه عن موضوع التظاهر باعتبار إن التظاهرات حق مكفول بموجب المادة 38 من الدستور بشرط أن لا يقترن بفعل مخالف للقانون ضد مؤسسات الدولة أو ضد الأشخاص".

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