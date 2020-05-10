 وزير التعليم العالي: المدن الجامعية استقبلت 485 حالة عزل كورونا في يوم واحد - بوابة الشروق
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وزير التعليم العالي: المدن الجامعية استقبلت 485 حالة عزل كورونا في يوم واحد

المدينة الجامعية بالإسكندرية
المدينة الجامعية بالإسكندرية
حسام عماد
نشر فى : الأحد 10 مايو 2020 - 2:22 ص | آخر تحديث : الأحد 10 مايو 2020 - 2:22 ص

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إن المدن الجامعية ستتحمل الكثير من العبء على مستشفيات العزل، موضحا أن المدن الجامعية تستقبل أعدادا كبيرة يوميا وجاهزة بشكل كامل بالتنسيق مع وزارة الصحة.

أضاف عبدالغفار، في مداخلة ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة "إم بي سي مصر"، مساء السبت: "لدينا أكثر من 27 مدينة جامعية جاهزة لاستقبال من يتم عزلهم، وبالفعل تم استقبال 485 حالة تم استقبالها في يوم واحد، مؤكدا أن المدينة الجامعية الواحدة تتحمل ما بين 20 إلى 25 ألف غرفة لاستقبال الطلاب ويتم تخصيص أكثرها الآن للعزل.

تابع: "احنا مكناش قاعدين جاهزين للحاجات دي، هي جت علينا بشكل طاريء، لكن الدولة تحسن استغلال مواردها، وكل دا الدولة متحمل كل دا بشكل مرهق، الأمر مش بس غرف وأماكن في طقم بيرعى الناس المعزولة بأكل ورعاية وأمن وتكاليف وعمالة وحرب كاملة مع الوقت".

وأشار إلى أن مؤسسات الدولة تتكاتف مع بعضها من أجل المرور من الأزمة الحالية واستغلال الموارد الممكن استغلالها في ظل الظروف الطارئة الحالية.

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